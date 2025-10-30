Kalulu esulta dopo la vittoria della Juve | parole da leader che fanno ben sperare | la FOTO e il messaggio del francese diventato imprescindibile
Kalulu esulta dopo la vittoria della Juve: la FOTO con il messaggio pubblicato dal difensore bianconero. Una vittoria che sa di liberazione, tre punti per scacciare gli incubi e provare a ripartire. La Juventus batte 3-1 l’ Udinese e ritrova un successo che mancava da 46 giorni. Una serata fondamentale, la prima del dopo-Tudor, che ha ridato il sorriso a un ambiente depresso e sfiduciato. E tra i primi a celebrare questa boccata d’ossigeno c’è stato Pierre Kalulu, uno dei protagonisti della nuova difesa bianconera. QUI: Pagelle Juve Udinese: Kostic sorpresa di Brambilla, le tante lacune di Openda e la grinta di Vlahovic – VIDEO Kalulu: un messaggio per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
"kalulu" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Non è Mondiale senza Ghana: Mohammed Kudus fa esultare le Black Stars con il suo gol alle Comore e regala il quinto pass iridato nelle ultime sei edizioni dal 2006 ad oggi - facebook.com Vai su Facebook
Kalulu a Dazn: "Esonero Tudor? Giorni delicati e difficili, quando succedono queste cose ti senti in colpa. Dobbiamo mettere tutto il cuore per tornare alla vittoria" - Le parole del difensore bianconero: Che giorni sono questi dopo l'esonero del mister in vista di questa ... Da tuttojuve.com