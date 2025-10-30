Juventus Women la Serie A Women’s Cup è arrivata allo Juventus Museum! Ferrero | Prosegue il trend di successi Canzi | Quando si entra in questo luogo magico si prova emozione e orgoglio Braghin | Privilegio di far parte di un club unico

Juventus Women, la Serie A Women’s Cup è arrivata allo Juventus Museum: il comunicato con tutte le dichiarazioni. Di seguito il comunicato del club bianconero sulla Serie A Women’s Cup, vinta dalla Juventus Women, arrivata allo Juventus Museum. La storia si ripete. Lo scorso maggio il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum aveva aperto le sue porte per accogliere tre nuovi trofei provenienti dal nostro settore femminile: lo Scudetto e la Coppa Italia alzati, nel giro di una settimana, dalla Prima Squadra Femminile e lo Scudetto Primavera, vinto dall’Under 19 femminile. Quest’anno la sostanza non è cambiata e, infatti, in questo inizio di stagione la Juventus Women ha vinto la prima storica edizione della Serie A Women’s Cup e, come sempre accade, il momento ufficiale della consegna della coppa allo Juventus Museum si è svolto nella sala forse più emozionante, il Tempio dei Trofei, alla presenza del Presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, del Presidente dello Juventus Museum, Paolo Garimberti, del Women’s Football Director, Stefano Braghin, dell’allenatore delle bianconere, Massimiliano Canzi, della capitana, Martina Rosucci, e di Lindsey Thomas – l’autrice della rete decisiva nella finale della competizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

