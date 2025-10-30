Juventus Women in campo per preparare la sfida con la Ternana | la GALLERY dell’allenamento delle bianconere di Canzi
Juventus Women, allenamento in vista della sfida con la Ternana: la GALLERY della seduta delle bianconere di Canzi. Operazione continuità. La Juventus Women è tornata al lavoro. Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Prima Squadra femminile si è ritrovata all’Allianz Training Center di Vinovo per preparare il prossimo, importante impegno di campionato contro la Ternana. Ripartire dopo la sosta. Per le bianconere è un rientro fondamentale per ritrovare il ritmo. Il tecnico Massimiliano Canzi ha riaccolto le giocatrici reduci dagli impegni internazionali. L’obiettivo è sfruttare la settimana di lavoro per amalgamare il gruppo e preparare al meglio la sfida di domenica, fondamentale per proseguire la risalita in classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
