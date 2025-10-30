Juventus | Vlahovic leader della vittoria
Top e flop bianconeri Vlahovic è il motore della vittoria 3-1 contro l’Udinese, come valutato da Corriere dello Sport il 30 ottobre 2025. Il serbo, 7.5, interrompe il digiuno dopo 43 giorni con un rigore preciso al 5’, pressa senza sosta, smista gioco e suona la carica: “Carico a molla, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
