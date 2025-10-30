Juventus vittoria convincente contro l’Udinese

La vittoria della Juventus La  Juventus batte 3 – 1  l’ Udinese di Runjaic allo Stadium e torna a vincere dopo 8 partite. Al termine del match ha parlato Massimo Brambila, l’allenatore della Next Gen, che ha diretto Vlahovic e compagni in questo turno infrasettimanale in attesa dell’ufficialità di Luciano Spalletti. Brambilla ha espresso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

