Juventus ufficiale | Spalletti nuovo allenatore bianconero
Il tecnico toscano ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo biennale legato alla qualificazione in Champions. Dall’Empoli agli Scudetti, passando per Roma, Inter, Zenit, Napoli e la Nazionale: una carriera di successi ora al servizio della Juve. Adesso è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico toscano ha sottoscritto un contratto di otto mesi, con rinnovo automatico per altri due anni in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
