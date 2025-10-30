Juventus-Udinese le pagelle di Fantozzi | segnali di ripresa ma Vlahovic non cambia mai
Juventus-Udinese termina 3-1 e vede i bianconeri non solo tornare al gol ma anche alla vittoria. Le pagelle di Matteo Fantozzi. I voti della partita dell’Allianz Stadium di ieri, tutto quello che c’è da sapere. (ANSA) TvPlay.it Ecco le pagelle: Di Gregorio 5: niente da dichiarare, ma sull’unico tiro dell’Udinese, quello di Zaniolo, doveva fare meglio; Kalulu 6.5: finalmente torna a fare il suo ruolo e lo fa con precisione e applicazione; Gatti 7: bene, intenso e abile a giocare la palla. La grinta gasa lo stadio così come il gol decisivo della partita; Kelly 6. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Approfondisci con queste news
#Udinese, #Runjaic in conferenza: "La #Juventus ha segnato su due rigori che sono stati decisivi" - facebook.com Vai su Facebook
Le pagelle di Juventus-Udinese: Vlahovic Superman (7), Gatti, da appisolato a bomber (6,5), Brambilla vincente (7) - X Vai su X
Le pagelle di Juventus-Udinese: Vlahovic Superman (7), Gatti da appisolato a bomber (6,5), Brambilla vincente anche se di passaggio (7) - Il tecnico bianconero per una notte piazza la gente giusta al posto giusto e recupera perfino Kostic che qualche tifoso aveva cercato su «Chi l'ha visto» ... Da corriere.it
Juventus 3-1 Udinese | Goglichidze Horror e tanto rammarico: le pagelle - I bianconeri di mister Brambilla hanno dato appuntamento a quelli di coach Kosta Runjaic. Scrive msn.com
Pagelle Juventus-Udinese: Vlahovic e Gatti regalano i tre punti, Zaniolo non basta, Okoye para tutto, sigillo di Yildiz - Udinese, le pagelle: Brambilla guida la Vecchia Signora al successo (3- Si legge su sport.virgilio.it