Juventus-Udinese termina 3-1 e vede i bianconeri non solo tornare al gol ma anche alla vittoria. Le pagelle di Matteo Fantozzi. I voti della partita dell’Allianz Stadium di ieri, tutto quello che c’è da sapere. (ANSA) TvPlay.it Ecco le pagelle: Di Gregorio 5: niente da dichiarare, ma sull’unico tiro dell’Udinese, quello di Zaniolo, doveva fare meglio; Kalulu 6.5: finalmente torna a fare il suo ruolo e lo fa con precisione e applicazione; Gatti 7: bene, intenso e abile a giocare la palla. La grinta gasa lo stadio così come il gol decisivo della partita; Kelly 6. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Juventus-Udinese, le pagelle di Fantozzi: segnali di ripresa, ma Vlahovic non cambia mai