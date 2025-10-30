Juventus | Spalletti ha firmato fino a giugno Sabato in panchina contro la Cremonese

Firenzepost.it | 30 ott 2025

Il tecnico toscano, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026, farà il suo esordio sulla panchina bianconera sabato pomeriggio alle 18.30 contro la Cremonese, nell'anticipo della 10a giornata del campionato di Serie A L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

juventus spalletti ha firmato fino a giugno sabato in panchina contro la cremonese

Juventus: Spalletti ha firmato fino a giugno. Sabato in panchina contro la Cremonese

