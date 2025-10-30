Juventus | Spalletti ha firmato fino a giugno Sabato in panchina contro la Cremonese

Il tecnico toscano, che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026, farà il suo esordio sulla panchina bianconera sabato pomeriggio alle 18.30 contro la Cremonese, nell'anticipo della 10a giornata del campionato di Serie A L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Juventus: Spalletti ha firmato fino a giugno. Sabato in panchina contro la Cremonese

Altre letture consigliate

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X

Comincia l'era #Spalletti per la #Juventus. Oggi il giorno della firma. Contratto di 8 mesi con rinnovo per due anni in caso di qualificazione alla #Champions League - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, ora è UFFICIALE: Spalletti ha firmato - Il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026”, si legge nella nota che esalta la carriera dell’ex tecnico di Roma, Inter e ... Segnala calciomercato.it

Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus, ora è ufficiale: sabato l’esordio in campionato - Ora è ufficiale: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Da lapresse.it

Spalletti ha firmato con la Juve. Ma ora deve farsi un nuovo tatuaggio - Spalletti è arrivato alla Continassa allo Juventus Training Center alle 10. Segnala msn.com