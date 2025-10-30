Juventus Spalletti alla Continassa L’entusiasmo dei tifosi | Ora fatti un tatuaggio bianconero

Torino, 30 ottobre 2025 - La Juventus riparte da Luciano Spalletti, l'ex tenico azzurro in mattinata è arrivato alla Continassa, allo Juventus Training Center, dove firmerà in giornata il contratto che lo legherà al club bianconero. La squadra reduce dalla vittoria con l’Udinese. Il tecnico toscano, che eredita la panchina della Juve dopo il deludente Igor Tudor, si troverà una squadra rinfrancata dal successo contro l'Udinese a guida di Massimo Brambilla, l'allenatore di Juve Next Gen temporaneamente al comando degli undici dopo l'uscita di scena del croato. Abbracci e autografi con i tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus, Spalletti alla Continassa. L’entusiasmo dei tifosi: “Ora fatti un tatuaggio bianconero”

