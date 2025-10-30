Juventus senti Vlahovic | Grazie ai tifosi Rinnovo? Mai dire mai

Vlahovic interrompe un digiuno di 43 giorni e trascina i bianconeri contro l’Udinese. Standing ovation all’Allianz Stadium per il serbo, che resta concentrato sul presente. Dusan Vlahovic ha messo in campo una prestazione da leader, tornando al gol dopo 43 giorni di digiuno (286 minuti senza reti) nella sfida tra la Juventus e l’Udinese. Dalla doppietta al Borussia Dortmund del 16 settembre fino al timbro contro i friulani, il serbo ha interrotto un periodo nero sia personale che di squadra: i bianconeri arrivavano da tre sconfitte e quattro gare senza segnare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it