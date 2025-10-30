Juventus | rotto il digiuno di vittorie

La vittoria che Interrompe il digiuno La Juventus rompe il diguno di vittorie dopo otto gare, battendo 3-1 l’Udinese con Massimiliano Brambilla ad interim, come analizzato anche da Gazzetta.it. Il successo, con rigore di Vlahovic al 5’, pareggio di Zaniolo al 45+1’, Gatti al 67’ e Yildiz al 90+6’ su L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

