La vittoria che Interrompe il digiuno La Juventus rompe il diguno di vittorie dopo otto gare, battendo 3-1 l’Udinese con Massimiliano Brambilla ad interim, come analizzato anche da Gazzetta.it. Il successo, con rigore di Vlahovic al 5’, pareggio di Zaniolo al 45+1’, Gatti al 67’ e Yildiz al 90+6’ su L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rotto il digiuno di vittorie

