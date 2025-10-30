Juventus | prima vittoria post Tudor

Prima vittoria post-Tudor La Juventus interrompe la striscia di otto partite senza vittorie battendo 3-1 l’Udinese all’Allianz Stadium il 29 ottobre 2025, in un match che segna il debutto vincente di Massimiliano Brambilla ad interim. I bianconeri, reduci da tre sconfitte consecutive (Como 2-0, Real Madrid 1-0, Lazio 1-0), hanno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: prima vittoria post Tudor

Argomenti simili trattati di recente

Oggi però il tecnico toscano è atteso all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell’annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero Vai su Facebook

La classifica era l’unico segnale confortante del campionato della #Juventus prima della sosta. Era frutto di molti episodi non sfortunati. Ora è più allineata alle prestazioni fornite fin qui. - X Vai su X

Juventus – Udinese 3-1 cronaca e highlights: la Signora torna finalmente alla vittoria! – VIDEO - Udinese cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Secondo generationsport.it

Marelli dopo Juve Udinese: «Vlahovic era nettamente in vantaggio, trattenuta da parte di entrambi i giocatori. Sul contatto tra Goglichidze e Yildiz…». Non c’era un ... - Marelli dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni dell’ex arbitro dopo la vittoria dei bianconeri allo Stadium La prima partita della Juventus post- Scrive juventusnews24.com

Juventus, obiettivo vittoria nella prima post-Tudor: “1” a bassa quota contro l’Udinese, Vlahovic e David in pole tra i marcatori per interrompere il digiuno - Un nuovo cambio in panchina scuote la Juventus: a soli otto mesi dall’addio di Thiago Motta, anche Igor Tudor viene sollevato dall’incarico. Si legge su tuttojuve.com