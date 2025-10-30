Juventus perché è l' ora di Spallettone
Due destini che si incrociano nel punto più basso, uniti da un bisogno disperato e reciproco: la redenzione. L’accordo sempre più vicino tra la Juventus e Luciano Spalletti (indicativo che Comolli ieri abbia incontrato l’ex ct in persona mentre il dt Modesto ha voluto e dovuto presentare Palladino allo stesso Comolli) si basa sull’unione di due mondi feriti che cercano di guarirsi a vicenda. Un matrimonio di interesse, oltre che interessante. Da un lato, un tecnico che ha una voglia matta di rimettere a posto la “ferita” del fallimento azzurro, dall’altro una Juve che, dopo gli esperimenti falliti con Thiago Motta e Tudor, si dovrebbe affidare finalmente a un top coach, quasi ammettendo che persino l’ultimo criticatissimo Allegri aveva tenuto la barra dritta meglio dei suoi successori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
