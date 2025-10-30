Juventus ora è UFFICIALE | Spalletti ha firmato

Formalizzato il contratto che lega il tecnico toscano alla squadra torinese, il sostituto di Tudor in panchina da sabato prossimo Dopo i contatti e gli accordi presi nelle ultime ore, finalmente ci siamo. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. I bianconeri ripartono dall’allenatore di Certaldo, dopo aver dato il benservito a Tudor, nel tentativo di risollevare la stagione. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la Juventus ha spinto subito fortemente per Spalletti, dopo l’esonero del croato lunedì mattina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

