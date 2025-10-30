Juventus ora è UFFICIALE | Spalletti ha firmato
Formalizzato il contratto che lega il tecnico toscano alla squadra torinese, il sostituto di Tudor in panchina da sabato prossimo Dopo i contatti e gli accordi presi nelle ultime ore, finalmente ci siamo. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. I bianconeri ripartono dall’allenatore di Certaldo, dopo aver dato il benservito a Tudor, nel tentativo di risollevare la stagione. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Come abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it, la Juventus ha spinto subito fortemente per Spalletti, dopo l’esonero del croato lunedì mattina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche questi approfondimenti
Juventus-Udinese, la formazione ufficiale di Brambilla: il modulo e chi gioca in attacco https://shorturl.at/5FeLq - facebook.com Vai su Facebook
La #Juventus a Luciano #Spalletti: atteso a Torino per la firma, ufficiale nelle prossime ore. - X Vai su X
Ufficiale Juventus, Spalletti è il nuovo allenatore: l'ex Napoli diventa bianconero - Ora è ufficiale, Luciano Spalletti da oggi è il nuovo allenatore della Juventus. Scrive ilmattino.it
Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato ufficiale del club. I dettagli del contratto - 1 al’Udinese, e questa mattina inizia ufficialmente l’era Spalletti, nuovo allenatore ... Secondo msn.com
Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale. I dettagli del contratto: durata e opzioni dell'accordo con i bianconeri - L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra è ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: prende il posto di Igor Tudor. Scrive eurosport.it