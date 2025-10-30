Juventus Marianella elogia Spalletti

Ilprimatonazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opportunità per entrambi Massimo Marianella, commentatore di Sky Sport, ha elogiato l’arrivo del nuovo tecnico bianconero Luciano Spalletti alla Juventus come una “grande mossa”, in un intervento del 30 ottobre 2025, come riportato anche da TuttoJuve.com. “Grande opportunità che rappresenta per entrambi”, ha detto: per Spalletti di “ritornare veramente alla L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus marianella elogia spalletti

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Marianella elogia Spalletti

Altri contenuti sullo stesso argomento

juventus marianella elogia spallettiMarianella: “Con Spalletti la Juventus fa una grande mossa. Decisione presa da tutti, ma voluta soprattutto da…” - Massimo Marianella, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: "Grande opportunità che rappresenta per entrambi. Riporta tuttojuve.com

juventus marianella elogia spallettiMercato Juventus, Chiellini elogia Spalletti e ringrazia Tudor e Brambilla - Il Director of Football Strategy bianconero ha parlato pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara tra i piemontesi e l’Udinese. Da msn.com

Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo - Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Come scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Marianella Elogia Spalletti