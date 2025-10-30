Juventus Luciano Spalletti è il nuovo allenatore

30 ott 2025

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il club ha ufficializzato l’arrivo del tecnico sulla panchina bianconera nel tardo pomeriggio del 30 ottobre, dopo un’attesa febbrile da parte di una frangia di tifosi. L’ex ct della Nazionale torna in Serie A a distanza di due anni dallo scudetto vinto con il Napoli. L’annuncio è arrivato con un post sui social, preso d’assalto dai follower. Sarà lui a subentrare a Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta contro la Lazio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Luciano Spalletti, la carriera. Nel comunicato la Juventus ha ripercorso la carriera di Spalletti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

