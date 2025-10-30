Juventus Luciano Spalletti è il nuovo allenatore
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Il club ha ufficializzato l’arrivo del tecnico sulla panchina bianconera nel tardo pomeriggio del 30 ottobre, dopo un’attesa febbrile da parte di una frangia di tifosi. L’ex ct della Nazionale torna in Serie A a distanza di due anni dallo scudetto vinto con il Napoli. L’annuncio è arrivato con un post sui social, preso d’assalto dai follower. Sarà lui a subentrare a Igor Tudor, esonerato dopo la sconfitta contro la Lazio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus) Luciano Spalletti, la carriera. Nel comunicato la Juventus ha ripercorso la carriera di Spalletti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X
QUANDO CI SARA' IL RITORNO DI LUCIANO? La data di Napoli-Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato ufficiale del club. I dettagli del contratto e come giocherà - 1 al’Udinese, e questa mattina inizia ufficialmente l’era Spalletti, nuovo allenatore ... Riporta ilmessaggero.it
Luciano Spalletti è l'allenatore della Juventus, tutto ufficiale: il contratto, l'ingaggio e come giocherà coi bianconeri - L’ex ct della Nazionale, già tecnico di club di alto livello, sarà il nuovo allenatore bianconero ... Scrive leggo.it
Luciano Spalletti è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus! - Luciano Spalletti ha firmato quest’oggi il suo contratto come nuovo allenatore della Juventus. Da generationsport.it