Juventus Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa
Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa poco dopo le 10.30. Come riporta Sky, lì incontrerà i dirigenti e firmerà con la Juventus. Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions. Il nuovo allenatore bianconero non guiderà la squadra nella sessione del pomeriggio, ma potrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Contratto fino a fine stagione con opzione per il rinnovo - facebook.com Vai su Facebook
?JUST IN: Giorgio Chiellini played a key role in Juventus’ decision to appoint Luciano Spalletti. He pushed strongly for him, convinced he’s the ideal profile to relaunch the team after weeks of crisis. — @Gazzetta_it - X Vai su X
Spalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live - L'ex ct della Nazionale si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: segui la giornata in tempo reale ... Si legge su msn.com
Spalletti-Juve, la diretta dall'arrivo alla Continassa alla firma. Tutto pronto per il nuovo allenatore - L'ex Roma, Inter e Napoli a un passo dal diventare il prossimo tecnico bianconero: il racconto della giornat ... Scrive tuttosport.com
Luciano Spalletti alla Juventus, inizia la nuova avventura del tecnico toscano - Ha varcato il cancello della Continassa, la firma del contratto che lo legherà alla panchina bianconera, a quanto si apprende, è attesa in giornata ... Secondo msn.com