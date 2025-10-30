Juventus Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa

Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa poco dopo le 10.30. Come riporta Sky, lì incontrerà i dirigenti e firmerà con la Juventus. Contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla Champions. Il nuovo allenatore bianconero non guiderà la squadra nella sessione del pomeriggio, ma potrebbe L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

