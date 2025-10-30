Juventus l’allenatore dell’Udinese Runjaic Senza rigori avremmo pareggiato
La Juventus batte 3 – 1 l’ Udinese di Runjaic allo Stadium e torna a vincere dopo 8 partite. L’allenatore dei Friulani ha parlato dei rigori concessi alla Juventus e della prestazione dell’Udinese. Dopo un ottimo avvio di stagione, coronato dalla spettacolare vittoria a San Siro contro l’Inter, il cammino dei friulani è rallentato. Per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Scopri altri approfondimenti
Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Contratto fino a fine stagione con opzione per il rinnovo - facebook.com Vai su Facebook
È fatta: #Spalletti è il nuovo allenatore della #Juventus // Done deal: Spalletti is the new coach of Juventus @ilbianconerocom - X Vai su X
Pagina 1 | Runjaic studia Allegri guardando la Juve: "Dal documentario ho capito come lavora" - So che lavora nei dettagli, se riesci a vincere lo Scudetto con due squadre diverse vuol dire che ci sono meriti anche del ... Scrive tuttosport.com