juventus la visita di elkann allo spogliatoio post udinese

La visita di Elkann. La  Juventus  batte 3 – 1  l’ Udinese di Runjaic allo Stadium e torna a vincere dopo 8 partite. Sulla panchina della Juventus si è seduto Massimo Brambilla, che ha guidato con efficacia il gruppo in questa fase delicata.  Secondo l’ ANSA, il presidente John Elkann è entrato nello spogliatoio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

