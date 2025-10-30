Juventus il retroscena | Spalletti per la Juve ha rifiutato Premier e Arabia

Pur di allenare la Juventus, Luciano Spalletti ha rifiutato le più ricche offerte dall’Arabia e dalla Premier League. Il tecnico toscano ha voluto fortemente la Juventus, anche andando incontro alla società sulle richieste della durata del contratto e d’ingaggio. Spalletti voleva un contratto di 3 anni, ma ha accettato la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il retroscena: Spalletti per la Juve ha rifiutato Premier e Arabia

