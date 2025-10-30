Juventus il retroscena | Spalletti per la Juve ha rifiutato Premier e Arabia

Ilprimatonazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pur di allenare la Juventus, Luciano Spalletti ha rifiutato le più ricche offerte dall’Arabia e dalla Premier League. Il tecnico toscano ha voluto fortemente la Juventus, anche andando incontro alla società sulle richieste della durata del contratto e d’ingaggio. Spalletti voleva un contratto di 3 anni, ma ha accettato la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus il retroscena spalletti per la juve ha rifiutato premier e arabia

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, il retroscena: Spalletti per la Juve ha rifiutato Premier e Arabia

Scopri altri approfondimenti

juventus retroscena spalletti juveSpalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live - L'ex ct della Nazionale si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: segui la giornata in tempo reale ... Riporta msn.com

juventus retroscena spalletti juveJuventus, è il giorno di Spalletti: il programma e gli aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti e il programma della prima giornata di Luciano Spalletti alla Juventus. ilbianconero.com scrive

juventus retroscena spalletti juveJuventus, Spalletti nuovo allenatore: è alla Continassa, firma in giornata. Le news - La Juventus non ha tradizione di società abituata a esonerare gli allenatori durante la stagione, ma nella sua storia è successo (e di recente i casi sono diventati sempre più frequenti). Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Retroscena Spalletti Juve