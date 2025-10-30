Juventus Gianluca Ferrero fa visita ad Artissima Il gesto del presidente bianconero e tutti i dettagli dell’iniziativa

Juventus, Gianluca Ferrero ha fatto visita ad Artissima. Il gesto del presidente bianconero e i dettagli di quanto successo. Un connubio che unisce sport e cultura, un segnale di forte legame con il territorio. Il Presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, ha fatto visita ad Artissima, la prestigiosa Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino. Un appuntamento che testimonia la volontà del club di essere protagonista della vita culturale della città. Il Presidente di Exor e l’artista “pop”: un tour ad Artissima. A guidare il numero uno bianconero tra i padiglioni un Cicerone d’eccezione: l’artista torinese Greg Goya. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, Gianluca Ferrero fa visita ad Artissima. Il gesto del presidente bianconero e tutti i dettagli dell’iniziativa

