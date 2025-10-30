Juventus fastidio al polpaccio per Thuram | resta in dubbio per la Cremonese

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza dell'ex Nizza influenzerà le scelte in mezzo al campo del nuovo allenatore: alla Continassa oggi si deciderà se sottoporlo o meno ad accertamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juventus fastidio al polpaccio per thuram resta in dubbio per la cremonese

© Gazzetta.it - Juventus, fastidio al polpaccio per Thuram: resta in dubbio per la Cremonese

Approfondisci con queste news

juventus fastidio polpaccio thuramJuventus: fastidio muscolare per Thuram, niente Udinese - Il centrocampista infatti non figura nell'elenco dei convocati del tecnico ad interim Massimo ... Riporta ansa.it

juventus fastidio polpaccio thuramOggi Juventus-Udinese, i convocati di Brambilla: assente Thuram, il motivo - Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha diramato i convocati per la partita in programma oggi alle 18. Si legge su tuttomercatoweb.com

juventus fastidio polpaccio thuramJuventus-Udinese, Brambilla nè Tudor nè Spalletti: quanti cambi di formazione ma Thuram va ko - Il centrocampista francese Thuram non è stato convocato per un problema al polpaccio, il tecnico ad interim della Juventus Brambilla rilancia Koopmeiners, idea doppio centravanti per la gara di staser ... Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Fastidio Polpaccio Thuram