Juventus fastidio al polpaccio per Thuram | resta in dubbio per la Cremonese
La presenza dell'ex Nizza influenzerà le scelte in mezzo al campo del nuovo allenatore: alla Continassa oggi si deciderà se sottoporlo o meno ad accertamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
JUVENTUS - Fastidio muscolare per Thuram, niente Udinese - X Vai su X
Khephren Thuram non sarà della partita questa sera in Juventus-Udinese Il centrocampista ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro in rifinitura - facebook.com Vai su Facebook
Juventus: fastidio muscolare per Thuram, niente Udinese - Il centrocampista infatti non figura nell'elenco dei convocati del tecnico ad interim Massimo ... Riporta ansa.it
Oggi Juventus-Udinese, i convocati di Brambilla: assente Thuram, il motivo - Attraverso i propri canali ufficiali, la Juventus ha diramato i convocati per la partita in programma oggi alle 18. Si legge su tuttomercatoweb.com
Juventus-Udinese, Brambilla nè Tudor nè Spalletti: quanti cambi di formazione ma Thuram va ko - Il centrocampista francese Thuram non è stato convocato per un problema al polpaccio, il tecnico ad interim della Juventus Brambilla rilancia Koopmeiners, idea doppio centravanti per la gara di staser ... Come scrive sport.virgilio.it