Juventus Elkann torna vicino alla squadra e benedice Spalletti | negli ultimi giorni si sono sentiti spesso con Comolli e… Il retroscena sulla scelta del mister

di Nicolò Corradino Juventus, Elkann torna vicino alla squadra e “benedice” Spalletti: tutti i retroscena sulla scelta del nuovo mister. Un segnale forte, nel momento più delicato. La presenza di John Elkann all’Allianz Stadium per Juve-Udinese non è stata una semplice passerella. Il numero uno di Exor, accompagnato dal figlio Oceano, ha voluto testimoniare la vicinanza della proprietà alla squadra, in una fase di transizione cruciale dopo l’esonero di Igor Tudor e a poche ore dall’inizio ufficiale della nuova era targata Luciano Spalletti. Una presenza strategica, a poco più di una settimana dall’assemblea degli azionisti che modificherà gli assetti del CdA bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

