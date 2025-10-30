Juventus è lo Spalletti Day | il nuovo allenatore ha firmato

La Juventus apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia. Luciano Spalletti è il nuovo allenatore bianconero: il tecnico toscano ha firmato il contratto che lo legherà al club fino al giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Dopo settimane di trattative e giorni di attesa, la giornata di giovedì 30 ottobre è diventata a tutti gli effetti lo Spalletti Day: l’ex commissario tecnico dell’Italia è arrivato a Torino, ha incontrato la dirigenza alla Continassa e ha completato tutte le formalità burocratiche prima della firma definitiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, è lo Spalletti Day: il nuovo allenatore ha firmato

