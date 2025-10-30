Juventus è lo Spalletti Day | il nuovo allenatore ha firmato

Stilejuventus.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia.  Luciano Spalletti  è il nuovo allenatore bianconero: il tecnico toscano ha  firmato il contratto  che lo legherà al club fino al  giugno 2026, con  rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Dopo settimane di trattative e giorni di attesa, la giornata di  giovedì 30 ottobre  è diventata a tutti gli effetti lo  Spalletti Day: l’ex commissario tecnico dell’Italia è arrivato a  Torino, ha incontrato la dirigenza alla  Continassa  e ha completato tutte le formalità burocratiche prima della firma definitiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus 232 lo spalletti day il nuovo allenatore ha firmato

© Stilejuventus.com - Juventus, è lo Spalletti Day: il nuovo allenatore ha firmato

Argomenti simili trattati di recente

juventus 232 spalletti daySpalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'ex Roma, Inter e Napoli &#232; il nuovo tecnico bianconero: il racconto della giornata fino alla firma e alla nota del club ... Secondo tuttosport.com

juventus 232 spalletti dayJuventus, Spalletti-day: cosa manca per la firma e come giocherà - Luciano Spalletti alla fine e salvo sorprese, sarà il nuovo allenatore della Juventus. Segnala msn.com

juventus 232 spalletti dayJuventus, &#232; il Luciano Spalletti Day: attesa la firma del contratto in giornata - Il presente si mescola subito al futuro, e quel futuro porta un nome preciso: Luciano Sp ... Da it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus 232 Spalletti Day