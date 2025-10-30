Juventus è il giorno di Spalletti | l’allenatore è uscito dal JMedical I prossimi step prima dell’ufficialità
Archiviata la vittoria per 3-1 contro l’Udinese, in casa Juventus è il giorno della firma di Luciano Spalletti. Dopo l’accordo trovato nei giorni scorsi, l’allenatore oggi è arrivato alla Continassa in mattinata per tutte le procedure di rito prima dell’ufficialità. Martedì – nel pomeriggio – l’ex Ct ha avuto un incontro con Damien Comolli, poi decisivo per la conclusione dell’affare. Per lui un contratto fino a giugno con obbligo di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions. Juventus-Spalletti: il programma prima dell’ufficialità. La scelta della Juventus è ricaduta da subito su Luciano Spalletti, profilo considerato ideale per ribaltare un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Spalletti si è accordato con la Juventus, fissato il giorno della presentazione dell'ex Napoli come allenatore bianconero - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, è il giorno di Spalletti: il programma e gli aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti e il programma della prima giornata di Luciano Spalletti alla Juventus. Riporta ilbianconero.com
SPALLETTI Juventus, il giorno di Spalletti: programma, dettagli e retroscena della prima giornata bianconera - È arrivato il giorno tanto atteso: Luciano Spalletti inizia ufficialmente la sua avventura sulla panchina della Juventus. statoquotidiano.it scrive
Spalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live - L'ex ct della Nazionale si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: segui la giornata in tempo reale ... Come scrive msn.com