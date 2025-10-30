Juventus è il giorno di Spalletti | l’allenatore è uscito dal JMedical I prossimi step prima dell’ufficialità

Archiviata la vittoria per 3-1 contro l’Udinese, in casa Juventus è il giorno della firma di Luciano Spalletti. Dopo l’accordo trovato nei giorni scorsi, l’allenatore oggi è arrivato alla Continassa in mattinata per tutte le procedure di rito prima dellufficialità. Martedì – nel pomeriggio – l’ex Ct ha avuto un incontro con Damien Comolli, poi decisivo per la conclusione dell’affare. Per lui un contratto fino a giugno con obbligo di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions. Juventus-Spalletti: il programma prima dell’ufficialità. La scelta della Juventus è ricaduta da subito su Luciano Spalletti, profilo considerato ideale per ribaltare un inizio di stagione non all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

