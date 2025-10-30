Juventus | chiavi per la rivoluzione

4-3-3, filosofia di Spalletti Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus, porterà il suo marchio con un 4-3-3 dinamico e offensivo, come anticipato da Corriere dello Sport il 30 ottobre 2025. Dopo l’esonero di Igor Tudor, l’ex ct azzurro firmerà un contratto fino a giugno con opzione Champions, debuttando sabato contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: chiavi per la rivoluzione

Approfondisci con queste news

Da giovane leva a certezza. Il 2005 ha già nelle sue mani le chiavi della difesa "Con la Juventus Next Gen sarà una partita equilibrata. Restiamo concentrati". - facebook.com Vai su Facebook

John #Elkann non pensa a vendere la #Juventus. Ha affidato le chiavi della società a Damien #Comolli, che è il deus ex machina del club, colui che detta la linea in tutti gli ambiti. Sullo sfondo il lavoro di Andrea #Agnelli a una "cordata" che possa riportarlo al - X Vai su X

Juventus, con Spalletti sarà rivoluzione: giocherà così, cambia tutto - È ufficiale: la nuova Juventus di Luciano Spalletti è pronta a partire. Segnala thesocialpost.it

100 milioni per la Juve: CESSIONE ECCELLENTE programmata | Rivoluzione bianconera - La Juventus valuta diverse ipotesi: tra queste anche una cessione eccellente che porterebbe ben 100 milioni di euro nelle casse del club ... Secondo ternananews.it

Booom Comolli | Ha bloccato il nuovo ds per la Juventus: lascia l’Inghilterra e vola a Torino - Rivoluzione in vista alla Juventus: Johannes Spors, il dirigente tedesco considerato uno dei talenti emergenti del calcio europeo, è pronto a sbarcare a Torino per diventare il nuovo direttore ... Secondo mondosportivo.it