Juventus Bergomi | Spalletti darà identità

Ilprimatonazionale.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Identità e rinascita Giuseppe Bergomi, ex capitano dell’Inter, ha analizzato l’arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus in un intervento a Sky Calcio Club. “Cosa deve dare Spalletti? Riconoscibilità, identità”, ha dichiarato, paragonando la situazione alla Roma di Ranieri: “L’anno scorso si diceva che la rosa era costruita malissimo, poi è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus bergomi spalletti dar224 identit224

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bergomi: “Spalletti darà identità.”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

juventus bergomi spalletti dar224Di Canio e Bergomi su Spalletti alla Juventus: “Identità chiara e un colpo di genio” - Luciano Spalletti è pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus dopo l’esonero di Igor Tudor. Secondo stadiosport.it

Sky Calcio Club - Spalletti alla Juventus: l'opinione di Caressa, Di Canio, Bergomi e Marchegiani - Luciano Spalletti sabato esordirà sulla panchina della Juventus, con i bianconeri che giocheranno a ... Secondo ilbianconero.com

Juve, Tolomei: 'Esonero Tudor? Per prendere chi poi, Mancini, Spalletti, Xavi?' - Nelle scorse ore il giornalista Guido Tolomei ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale commenta le tante voci che si stanno accavallando sui social e che vorrebbero una nutrita fetta di ... it.blastingnews.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Bergomi Spalletti Dar224