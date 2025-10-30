Juve un colpo da Nazionale | è il primo regalo a Spalletti

130 presenze in Serie A e uno Scudetto vinto è l’identikit del primo sogno da realizzare sul mercato per il nuovo allenatore Spalletti alla Juve e impazza già il mercato. Chi arriverà a gennaio per rinforzare la squadra? Del resto qualcosa di significativo servirebbe a una rosa non eccelsa, ma soprattutto incompleta: un centrale, un centrocampista, un laterale e forse un attaccante qualora Comolli riuscisse nell’impresa di piazzare Vlahovic altrove prima che vada via a zero. (Foto AI) – Calciomercato.it A proposito di mercato Juve e di Spalletti, Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, un colpo da Nazionale: è il primo regalo a Spalletti

