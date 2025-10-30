Juve-Udinese retroscena | chi è sceso nello spogliatoio bianconero

Juventus-Udinese potrebbe essere stata il punto di svolta per la stagione dei bianconeri. La formazione guidata dal tecnico - ad interim - Massimo Brambilla ha conquistato i tre punti grazie a un netto 3-1, nel segno di Vlahovic, Gatti e Yildiz. Tutti contenti, quindi. Ma i problemi rimangono. E sono tanti. La dirigenza della Vecchia Signora ne è consapevole. E dopo il triplice fischio ha cercato di trasmettere alla squadra la sua vicinanza, anche in vista dell'arrivo del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Stando a quanto è emerso, John Elkann - il numero uno di Exor, la holding che controlla la Juventus -, è sceso negli spogliatoi dell'Allianz Stadium dopo la fine della partita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Juve-Udinese, retroscena: chi è sceso nello spogliatoio bianconero

Argomenti simili trattati di recente

La vigilia di Spalletti: Juve-Udinese vista in tv, poi l’ok al contratto - X Vai su X

Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime - facebook.com Vai su Facebook

La Juve fatica all'esordio: l'errore di Szczesny regala il 2 a 2 all'Udinese - Dybala illude, Szczesny rovina la festa, nonostante il colpo di coda di Ronaldo che nel recupero segna il 3- Come scrive ilgazzettino.it

Nesta, retroscena Juve: "Potevo essere bianconero, sì. A Manchester mi è andata bene..." - L'ex difensore italiano è stato ospite al podcast BSMT, e tra i vari temi ha parlato anche dell'addio dalla Lazio nell'estate ... Secondo tuttosport.com

Juventus, Vlahovic pronto a sfidare il Milan e Allegri: l'idea di Tudor e il retroscena dall'allenamento - Dusan Vlahovic scalda i motori e punta a giocare dal primo minuto nel big match dell'Allianz Stadium di domenica sera contro ... calciomercato.com scrive