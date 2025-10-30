Juve Udinese la moviola dei giornali | Il VAR salva Di Bello Il rigore concesso a Vlahovic divide mentre su Yildiz…
Juve Udinese, la moviola dei giornali dopo la vittoria dei bianconeri in campionato: tutti i dettagli. La Juventus ritrova la vittoria e scaccia la crisi, battendo 3-1 l’Udinese nella prima e unica partita del traghettatore Massimo Brambilla. Una serata di festa, che ha visto il ritorno al gol degli attaccanti (Vlahovic e Yildiz) e di un leader difensivo (Gatti). Ma la partita dell’Allianz Stadium è stata anche caratterizzata da due episodi arbitrali capitali, entrambi discussi. A fare la moviola del match per Tuttosport è l’ex arbitro Calvarese, che ha analizzato la prestazione del fischietto brindisino Marco Di Bello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La vigilia di Spalletti: Juve-Udinese vista in tv, poi l’ok al contratto - X Vai su X
Inter-Fiorentina, Bologna-Torino, Roma-Parma e Juve-udinese: le ultimissime Vai su Facebook
Juventus-Udinese, moviola: che regalo ai bianconeri, il caso dei fuorigioco su due gol - La prova dell’arbitro brindisino Marco Di Bello nel turno infrasettimanale di A tra Juventus e Udinese allo Stadium analizzata al microscopio da Gianpaolo Calvarese e Luca Marelli ... Riporta sport.virgilio.it
Juventus-Udinese, la MOVIOLA LIVE: l'analisi di tutti gli episodi del match dell'Allianz Stadium - La Juventus affronta l' Udinese all'Allianz Stadium di Torino in occasione della nona giornata di Serie A che si disputa in turno infrasettimanale. Da ilbianconero.com
Marelli dopo Juve Udinese: «Vlahovic era nettamente in vantaggio, trattenuta da parte di entrambi i giocatori. Sul contatto tra Goglichidze e Yildiz…». Non c’era un ... - Marelli dopo Juve Udinese: tutte le dichiarazioni dell’ex arbitro dopo la vittoria dei bianconeri allo Stadium La prima partita della Juventus post- Scrive juventusnews24.com