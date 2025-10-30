Juve Udinese, la moviola dei giornali dopo la vittoria dei bianconeri in campionato: tutti i dettagli. La Juventus ritrova la vittoria e scaccia la crisi, battendo 3-1 l’Udinese nella prima e unica partita del traghettatore Massimo Brambilla. Una serata di festa, che ha visto il ritorno al gol degli attaccanti (Vlahovic e Yildiz) e di un leader difensivo (Gatti). Ma la partita dell’Allianz Stadium è stata anche caratterizzata da due episodi arbitrali capitali, entrambi discussi. A fare la moviola del match per Tuttosport è l’ex arbitro Calvarese, che ha analizzato la prestazione del fischietto brindisino Marco Di Bello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Udinese, la moviola dei giornali: «Il VAR salva Di Bello». Il rigore concesso a Vlahovic divide mentre su Yildiz…