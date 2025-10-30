Juve Udinese Chiara Aleati centra il punto | Atteggiamento giusto ma c’è una domanda che non può non sorgermi spontanea – VIDEO

Juve Udinese, Chiara Aleati così sulla vittoria: la squadra ha reagito con le sue forze e l’atteggiamento giusto, ma c’è un problema. La Juventus ritrova la vittoria, batte 3-1 l’Udinese e scaccia, almeno per una notte, i fantasmi della crisi. Ma il successo ottenuto sotto la guida ad interim di Massimo Brambilla non spegne il dibattito, anzi, accende interrogativi ancora più profondi sulla squadra. È questa l’analisi spietata di Chiara Aleati che, commentando il match, ha puntato il dito non tanto sull’ex tecnico Igor Tudor, quanto sull’atteggiamento dei giocatori, apparsi trasformati solo dopo il cambio in panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

