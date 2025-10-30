Juve Stabia dopo il riposo forzato ci sarà il Modena | il punto dall’infermeria
Tempo di lettura: 2 minuti Il riposo forzato derivato dalla partita rinviata contro il Bari di ieri, ha consentito ad Abate di organizzare la formazione per la prossima sfida con più calma. L’infermeria della Juve Stabia è troppo affollata, e la settimana intera di lavoro è stata una buona notizia. L’obiettivo, è quello di partire alla volta del Braglia con una rosa più ampia, sperando quindi di recuperare qualche giocatore. Acciacchi e problemi muscolari, hanno costretto il mister a dover fare delle scelte obbligate. Morachioli, Battistella e Ciammaglichella sono – ormai – lungodegenti; ad essi, si sono aggiunti Pierobon, Duca, Varnier e l’attaccante Gabrielloni che, forse, più di tutti si sente la sua assenza soprattutto in termini di esperienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
