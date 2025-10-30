Juve Spalletti è ufficiale | Esperienza e competenza benvenuto mister
(Adnkronos) – Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il tecnico toscano ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2026 e il club ha dato l'ufficialità con un comunicato. "Un profilo di competenza ed esperienza che siamo lieti di accogliere nella famiglia bianconera. Benvenuto alla Juventus e buon lavoro, mister!" si legge nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus Benvenuto mister! - X Vai su X
Spalletti al J Medical: autografi e selfie con i tifosi Juve - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: il comunicato ufficiale del club. I dettagli del contratto e come giocherà - 1 al’Udinese, e questa mattina inizia ufficialmente l’era Spalletti, nuovo allenatore ... Come scrive ilmessaggero.it
Pagina 1 | Spalletti nuovo allenatore Juve: l'annuncio ufficiale e la durata del contratto - L'ex Roma, Inter e Napoli è il nuovo tecnico bianconero: il racconto della giornata fino alla firma e alla nota del club ... Scrive tuttosport.com
Luciano Spalletti nuovo allenatore della Juventus, è ufficiale. I dettagli del contratto: durata e opzioni dell'accordo con i bianconeri - L'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra è ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: prende il posto di Igor Tudor. Si legge su eurosport.it