Juve scossa Brambilla | 3?1 all’Udinese dopo l’addio a Tudor e intorno alla panchina si stringe il nome di Spalletti

Sbircialanotizia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stadium ha respirato di nuovo. Una Juventus ferma da otto partite ha ritrovato gol, corsa, idee e un risultato che pesa: 3?1 allUdinese con Massimo Brambilla alla prima da tecnico ad interim. Partita tosta, rognosa fin dall’inizio, rimessa in carreggiata da un rigore trasformato da Vlahovi?, pareggiata da Zaniolo, e poi ribaltata nella ripresa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

juve scossa brambilla 31 all8217udinese dopo l8217addio a tudor e intorno alla panchina si stringe il nome di spalletti

© Sbircialanotizia.it - Juve, scossa Brambilla: 3?1 all’Udinese dopo l’addio a Tudor e intorno alla panchina si stringe il nome di Spalletti

Leggi anche questi approfondimenti

juve scossa brambilla 31La Juventus rialza la testa, ritrova gol e vittoria. E Brambilla consegna le chiavi a Spalletti - La Juventus trova la vittoria dopo un digiuno di un mese e mezzo e 8 partite. Scrive tuttomercatoweb.com

juve scossa brambilla 31Juventus, Brambilla. "Oggi la squadra aveva voglia di vincere e di reagire" - Massimo Brambilla, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida vinta dalla Juventus per 3- Secondo tuttomercatoweb.com

juve scossa brambilla 31Tudor esonerato! Crisi Juve, la scossa di Comolli: ora è caccia al sostituto - I numeri preoccupanti della Vecchia Signora hanno portato Comolli e la dirigenza ha optare per questa sc ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Scossa Brambilla 31