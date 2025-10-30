Juve scossa Brambilla | 3?1 all’Udinese dopo l’addio a Tudor e intorno alla panchina si stringe il nome di Spalletti

Lo Stadium ha respirato di nuovo. Una Juventus ferma da otto partite ha ritrovato gol, corsa, idee e un risultato che pesa: 3?1 all'Udinese con Massimo Brambilla alla prima da tecnico ad interim. Partita tosta, rognosa fin dall'inizio, rimessa in carreggiata da un rigore trasformato da Vlahovi?, pareggiata da Zaniolo, e poi ribaltata nella ripresa .

