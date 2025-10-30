Juve ritrovata per Spalletti Vlahovic Gatti e Yildiz La Signora si fa bella

Il ritorno alla vittoria dopo otto gare e tre ko di fila. Il gol ritrovato spezzando un digiuno di 398 minuti in tutte le competizioni. La classifica che torna a sorridere, pur con una timidezza doverosa. Non sarà stato un mercoledì da leoni, quello della Juve, ma la serata della sfida con un’Udinese a pari punti presentava molteplici rischi, come quello di sprofondare ulteriormente: consegnando al nuovo padrone dello spogliatoio, Luciano Spalletti, una situazione all’atto pratico compromessa. A segno vanno Vlahovic, Gatti e Yildiz: un trio su cui poggiano molte delle aspettative di questa squadra da rigenerare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

