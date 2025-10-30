Juve l' arrivo di Spalletti alla Continassa

30 ott 2025

Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa. Per l'ex ct della Nazionale pronto un contratto di 8 mesi con rinnovo biennale in caso di qualificazione in Champions League. Ora si attende solo la firma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve arrivo spalletti continassaLuciano Spalletti alla Juventus, inizia la nuova avventura del tecnico toscano - Ha varcato il cancello della Continassa, la firma del contratto che lo legherà alla panchina bianconera, a quanto si apprende, è attesa in giornata ... rainews.it scrive

juve arrivo spalletti continassaSpalletti Juve, ci siamo: l’allenatore è arrivato alla Continassa! Il VIDEO e il racconto della prima giornata in bianconero del mister - Spalletti Juve, ci siamo: l’allenatore è arrivato alla Continassa: il VIDEO con tutti i dettagli sul nuovo mister (Andrea Bargione, inviato alla Continassa) – Il nuovo capitolo della Juventus è inizia ... Come scrive juventusnews24.com

Spalletti-Juve, la diretta dall'arrivo alla Continassa alla firma. Tutto pronto per il nuovo allenatore - L'ex Roma, Inter e Napoli a un passo dal diventare il prossimo tecnico bianconero: il racconto della giornat ... Secondo tuttosport.com

