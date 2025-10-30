Juve è lo Spalletti-day | l' ex tecnico della Nazionale è arrivato alla Continassa

Pochi minuti fa, Luciano Spalletti ha varcato i cancelli della Continassa, quartier generale della Juventus. L’ex commissario tecnico della Nazionale è pronto a siglare l’accordo con il club bianconero, il contratto sarà fino al termine di questa stagione con rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra, intanto, tornerà in campo nel primo pomeriggio per l'allenamento:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

