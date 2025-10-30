Juve Brambilla lancia Spalletti con una vittoria | Sono stati giorni intensi

Torino, 30 ottobre 2025 – Missione compiuta per Massimo Brambilla. Tenuta in linea di galleggiamento la Juventus in attesa di Luciano Spalletti. Il turno infrasettimanale con esonero è una rarità in casa bianconera, ma il tecnico della Next Gen è riuscito a compattare il gruppo e a portare a casa una partita non facile contro l’Udinese. Qualche patema dopo il pari friulano, ma nel complesso la Juve ha vinto meritatamente, agganciando in classifica il Bologna e recuperando due punti al Milan, aspetto mai banale in una lotta Champions che oggi è il primo obiettivo bianconero. Per i trofei ci si penserà più avanti e solo dopo un eventuale filotto di risultati consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Brambilla lancia Spalletti con una vittoria: “Sono stati giorni intensi”

