JUNIORES ELITE Affrico e Sestese a caccia del Perignano

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato regionale, Affrico e Sestese inseguono il Perignano. La capolista Fratres Perignano supera l’ostacolo ‘La Guardiana’: espugna il campo della Lastrigiana vincendo 2-1 e mantiene il primo posto in classifica. Nel big match di giornata la Sestese, trascinata dalla doppietta di Patrignani, s’impone 2-0 sul Fucecchio superandolo al secondo posto. La Sestese è alla caccia del Perignano, con lo scatenato Affrico. I biancazzurri del Campo di Marte disputano una eccellente gara e si impongono 6-0 sul Pontassieve. Al quarto posto della graduatoria sale il Forte dei Marmi che, con un convincente 3-1, regola la Floriagafir. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

