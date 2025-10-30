Per Louis Vuitton è già tempo d'estate. La maison presenta oggi il primo capitolo della collezione Spring-Summer 2026, interpretata da due volti d'eccezione, Jude Bellingham e l'ambassador della maison Callum Turner, fotografati e immortalati dall’obiettivo di Oliver Hadlee Pearch in un viaggio nella campagna inglese. Il calciatore inglese e l'attore londinese indossano capi che reinterpretano i codici dell'abbigliamento di epoche sartoriali emblematiche, adattandoli al viaggiatore contemporaneo: ricercato, dinamico, a metà tra globetrotter metropolitano e dandy bucolico. L'idea della Pre-Collezione Uomo Primavera-Estate 2026, disegnata da Pharrell Williams, direttore creativo delle collezioni uomo, è infatti quella di un incontro tra i codici classici dell’abbigliamento di campagna e l’estetica sofisticata del dandy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Jude Bellingham e Callum Turner in versione dandy per Louis Vuitton