Jude Bellingham e Callum Turner in versione dandy per Louis Vuitton

Gqitalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per Louis Vuitton è già tempo d'estate. La maison presenta oggi il primo capitolo della collezione Spring-Summer 2026, interpretata da due volti d'eccezione, Jude Bellingham e l'ambassador della maison Callum Turner, fotografati e immortalati dall’obiettivo di Oliver Hadlee Pearch in un viaggio nella campagna inglese. Il calciatore inglese e l'attore londinese indossano capi che reinterpretano i codici dell'abbigliamento di epoche sartoriali emblematiche, adattandoli al viaggiatore contemporaneo: ricercato, dinamico, a metà tra globetrotter metropolitano e dandy bucolico. L'idea della Pre-Collezione Uomo Primavera-Estate 2026, disegnata da Pharrell Williams, direttore creativo delle collezioni uomo, è infatti quella di un incontro tra i codici classici dell’abbigliamento di campagna e l’estetica sofisticata del dandy. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

jude bellingham e callum turner in versione dandy per louis vuitton

© Gqitalia.it - Jude Bellingham e Callum Turner in versione dandy per Louis Vuitton

Altre letture consigliate

jude bellingham callum turnerJude Bellingham e Callum Turner in versione dandy per Louis Vuitton - Summer 2026, interpretata da due volti d'eccezione, Jude Bellingham e l'ambassador della maison Callum Turner, fotografati e ... Segnala gqitalia.it

jude bellingham callum turnerExclusive: Jude Bellingham and Callum Turner (and Some Dogs) Star in Pharrell’s New Louis Vuitton Campaign - Photographed and filmed by Oliver Hadlee Pearch, the footballer and actor are seen in various quintessentially English settings, from topiary gardens to grand staircases to behind the wheel of a ... Da msn.com

Louis Vuitton nomina Callum Turner brand ambassador - La maison ammiraglia di Lvmh sceglie Callum Turner, attore britannico, come testimonial per le prossime campagne. Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Jude Bellingham Callum Turner