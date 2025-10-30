Juan Carlos e il presunto flirt con Diana | Fredda e distante mai avuto relazione con lei

(Adnkronos) – La principessa Diana era “fredda” e “distante”, quando era lontana da fotografi e telecamere. Lo sostiene l’ex re di Spagna Juan Carlos in un nuovo, sconvolgente libro di memorie, nel quale il sovrano, a cui sono state attribuite numerose relazioni extraconiugali, nega di aver mai avuto un flirt con l’allora moglie del principe . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Juan Carlos e il presunto flirt con Diana: “Fredda e distante, mai avuto relazione con lei”

