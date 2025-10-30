Jovanotti cattura un topolino | Mi hai mangiato tutti i cavi… ti sta andando bene La grazia di Lorenzo e il salto incredibile – Il video

Tra fiori da mangiare e consigli green Jovanotti rivela anche il suo spirito animalista. Con un video su Tiktok, dove il cantante è molto attivo e racconta la sua vita di tutti i giorni, ha fatto vedere il momento in cui libera un piccolo topo di campagna: «Mi hai mangiato tutti i cavi dello studio, e adesso io ti libero. Ti sta andando bene, un altro ti avrebbe fatto secco, avrebbe messo il veleno». Jovanotti, al secolo Lorenzo Cherubini, vive da qualche anno con la famiglia a Cortona, un borgo in provincia di Arezzo dove sono nati i suoi genitori e dove ha vissuto da giovane. Per anni ha abitato a New York, facendo finire di studiare la figlia a Manhattan. 🔗 Leggi su Open.online

