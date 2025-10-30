Josep Martinez torna ad allenarsi dopo l’incidente

Lettera43.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez è tornato ad allenarsi. Il calciatore lo ha fatto a due giorni dall’ incidente stradale che lo ha visto coinvolto e in cui ha perso la vita Paolo Saibene. L’uomo, di 81 anni, era a bordo della sua carrozzina elettrica martedì 28 ottobre e ha perso la vita dopo lo scontro con l’auto di Martinez. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l’81enne a invadere improvvisamente la corsia di marcia opposta, a causa di un malore o forse per attraversare la strada. L’impatto è stato inevitabile. Ma sulla vicenda indaga la procura di Como, che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

josep martinez torna ad allenarsi dopo l8217incidente

© Lettera43.it - Josep Martinez torna ad allenarsi dopo l’incidente

Scopri altri approfondimenti

josep martinez torna allenarsiJosep Martinez torna ad Appiano dopo l’incidente - Josep Martinez quest’oggi ha fatto ritorno ad Appiano Gentile dove si è allenato con il resto dei compagni. Secondo passioneinter.com

josep martinez torna allenarsiInter, Martinez e la scelta a sorpresa: domani intanto l'autopsia dell'anziano investito, il club si tutela - Il portiere dell'Inter Josep Martinez è già tornato alla Pinetina dopo il tragico incidente di martedì nonostante il permesso del club. Segnala sport.virgilio.it

josep martinez torna allenarsiIncidente Josep Martinez: l’uomo investito è morto, cosa è successo? - Grave incidente stradale: Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, investe un anziano in carrozzina elettrica che muore sul colpo. Scrive sicurauto.it

Cerca Video su questo argomento: Josep Martinez Torna Allenarsi