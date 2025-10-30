Josep Martinez torna ad allenarsi dopo l’incidente

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez è tornato ad allenarsi. Il calciatore lo ha fatto a due giorni dall’ incidente stradale che lo ha visto coinvolto e in cui ha perso la vita Paolo Saibene. L’uomo, di 81 anni, era a bordo della sua carrozzina elettrica martedì 28 ottobre e ha perso la vita dopo lo scontro con l’auto di Martinez. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato l’81enne a invadere improvvisamente la corsia di marcia opposta, a causa di un malore o forse per attraversare la strada. L’impatto è stato inevitabile. Ma sulla vicenda indaga la procura di Como, che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

