30 ott 2025

Fenegrò (Como) –  “È un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane”. Così il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in Triennale a un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente che ha coinvolto il portiere ventisettenne Josep Martinez. Il calciatore spagnolo, martedì mattina a Fenegrò, mentre percorreva una strada provinciale, ha investito e ucciso sul colpo un pensionato invalido di 81 anni, Paolo Saibene, che viaggiava su una carrozzina elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Josep Martinez e l'incidente: lo scarto, poi l'investimento. I testimoni: "La carrozzina ha sbandato"

