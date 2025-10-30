Josep Martinez e l’incidente | lo scarto poi l’investimento I testimoni | La carrozzina ha sbandato
Fenegrò (Como) – “È un fatto grave, delicato. Siamo vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane”. Così il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto in Triennale a un evento sulle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, ha espresso il proprio cordoglio per l’incidente che ha coinvolto il portiere ventisettenne Josep Martinez. Il calciatore spagnolo, martedì mattina a Fenegrò, mentre percorreva una strada provinciale, ha investito e ucciso sul colpo un pensionato invalido di 81 anni, Paolo Saibene, che viaggiava su una carrozzina elettrica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondisci con queste news
Un messaggio di troppo? Sequestrato il cellulare del portiere dell’Inter Josep Martinez, indagato per omicidio stradale dopo un tragico incidente: il suo telefono potrebbe rivelare la verità sull’incidente Vai su Facebook
Incidente nel Comasco, Marotta: «L'Inter vicina alla famiglia della vittima e a Josep Martinez» - X Vai su X
Josep Martinez e l'incidente costato la vita a un 81enne. L'indagine per omicidio stradale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Josep Martinez e l'incidente costato la vita a un 81enne. Si legge su tg24.sky.it