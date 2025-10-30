John Malone lascia la presidenza di Liberty Media

Cambio della guardia al vertice di Liberty Media, holding americana tra i protagonisti globali dell’intrattenimento sportivo e mediale che detiene i diritti commerciali di F1 e MotoGP. Il fondatore John Malone lascerà la presidenza dal primo gennaio 2026 per assumere il ruolo di presidente emerito: al suo posto Robert Bennett, suo attuale vice e stretto collaboratore da oltre tre decenni. Non è il primo addio di rilievo che si verifica in Liberty Media negli ultimi tempi. Alla fine del 2024, infatti, si è dimesso dalla carica di amministratore delegato Greg Maffei. Chi è John Malone. Malone, 84 anni, ha un patrimonio stimato di circa 6,6 miliardi di dollari e, con più di 2,2 milioni di acri, è il più grande proprietario terriero privato degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

