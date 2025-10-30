John Malone lascia la presidenza di Liberty Media
Cambio della guardia al vertice di Liberty Media, holding americana tra i protagonisti globali dell’intrattenimento sportivo e mediale che detiene i diritti commerciali di F1 e MotoGP. Il fondatore John Malone lascerà la presidenza dal primo gennaio 2026 per assumere il ruolo di presidente emerito: al suo posto Robert Bennett, suo attuale vice e stretto collaboratore da oltre tre decenni. Non è il primo addio di rilievo che si verifica in Liberty Media negli ultimi tempi. Alla fine del 2024, infatti, si è dimesso dalla carica di amministratore delegato Greg Maffei. Chi è John Malone. Malone, 84 anni, ha un patrimonio stimato di circa 6,6 miliardi di dollari e, con più di 2,2 milioni di acri, è il più grande proprietario terriero privato degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
JOHN MALONE LASCIA LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CDA DI LIBERTY MEDIA - Facebook - facebook.com Vai su Facebook
Questo cambiamento segna anche un ridimensionamento del CdA, che da gennaio 2026 opererà con 8 membri (5 dei quali indipendenti) e un Comitato Esecutivo ristretto a Bennett, Derek Chang e Chase Carey gpone.com/it/2025/10/30/… #johnmalone #Lib - X Vai su X
John Malone lascia la guida di Liberty Media: chi è il “cable cowboy” delle tv Usa - A 84 anni si dimette da presidente delle due aziende da lui fondate e dirette per circa mezzo secolo, con interessi anche in Formula1 e MotoGp. Come scrive repubblica.it
MotoGP, Liberty Media Corporation, John Malone si dimette dalla presidenza - MotoGP: Questo cambiamento segna anche un ridimensionamento del CdA, che da gennaio 2026 opererà con 8 membri (5 dei quali indipendenti) e un Comitato Esecutivo ristretto a Bennett, Derek Chang e Chas ... Scrive gpone.com
Liberty Media, si dimette il presidente del CdA John Malone - Il numero uno di Liberty Media John Malone lascerà ogni ruolo dirigenziale nella società che detiene i diritti commerciali di F1 e MotoGP ... Secondo formulapassion.it