Jessica Stappazzollo uccisa dall'ex a Castelnuovo del Garda domani l'autopsia e l'interrogatorio di Reis Pedroso
Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, l'interrogatorio di Douglas Reis Pedroso, il 41enne ora in manette per il femminicidio di Custodia de Lima Stappazzollo a Castelnuovo del Garda. Nella stessa giornata sarà effettuata l'autopsia sulla 33enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#jessica stappazzollo, l'interrogatorio dell'ex #Douglas Reis Pedroso. L'ora del femminicidio e il numero di coltellate: la verità dall'autopsia
Radio1 Rai. . #Femminicidio Jessica Stappazzollo uccisa dal compagno, che era riuscito a liberarsi del braccialetto elettronico senza che scattasse l'allarme. "Utile ma non sufficiente", spiega la criminologa Anna Vagli, intervistata da Eleonora Fioretti
Jessica Stappazzollo uccisa dall'ex a Castelnuovo del Garda, domani l'autopsia e l'interrogatorio di Reis Pedroso - Si terrà domani, venerdì 31 ottobre, l'interrogatorio di Douglas Reis Pedroso, il 41enne ora in manette per il femminicidio di Custodia de Lima Stappazzollo
Jessica Stappazzollo, le lacrime di mamma Rosimeri alla fiaccolata per ricordare la 33enne vittima di femminicidio - È intervenuta anche Rosimeri Stappazzollo, mamma di Jessica, uccisa con una raffica di coltellate
Jessica Stappazzollo uccisa dal compagno con le coltellate al volto: «Voleva cancellarla». La sorella: «Le sbatteva la testa sul marmo» - Sarà l'autopsia a dire quante sono state le coltellate: l'incarico per quantificare il numero «smisurato», oltre che stabilire l'orario della morte