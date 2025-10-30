Jesi esclusa dai finanziamenti della giunta Acquaroli Faremo accesso agli atti per capire il perché
"In questi tre anni non abbiamo mai avuto il privilegio di prendere finanziamenti della filiera istituzionale della prima giunta Acquaroli, speriamo nella seconda, e comunque faremo accesso agli atti per capire perché siamo stati esclusi". Così l’assessora Valeria Melappioni (in foto), in consiglio comunale, rispondendo ad un’interrogazione di Nicola Filonzi (JesiAmo) sul perché Jesi non abbia conquistato i fondi regionali per la messa in sicurezza dell’ Asse Sud. Secondo Filonzi il motivo sarebbe lo scarso cofinanziamento comunale. "In base agli investimenti di pedoni e ciclisti – ha spiegato Melappioni – abbiamo individuato per l’asse sud città il miglior intervento possibile: mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali, restringendo la carreggiata e facendo isole salvagenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
