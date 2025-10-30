Jesi compra casa e svuota i vecchi mobili vicino al fiume | maxi multa e patente sospesa

Jesi (Ancona), 30 ottobre 2025 - Aveva raccolto tutto ciò che era rimasto nella casa acquistata dagli eredi del proprietario deceduto (vestiti, piccoli elettrodomestici, medicinali, ecc.), caricandolo in auto e abbandonandolo nei pressi della pista ciclabile del Moreggio, vicino al fiume. Un bel quantitativo di rifiuti su cui la polizia locale, allertata da una segnalazione, ha prontamente fatto luce, sanzionando il responsabile con 4.500 euro e la ripulitura dell’area. Le indagini, coordinate dalla responsabile dell’Unità Tutela Ambientale della Polizia locale, commissario Anna Grasso, sono partite esaminando i vari rifiuti ed individuando il nominativo della persona a cui appartenevano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Jesi, compra casa e svuota i vecchi mobili vicino al fiume: maxi multa e patente sospesa

