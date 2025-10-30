Jennifer Aniston ha svelato il suo mai più senza | un lip balm con vitamina E da indossare sulle labbra da mattina a sera

Le labbra sono una parte molto delicata del nostro viso e si meritano la giusta coccola per essere sempre belle, anche quando il freddo e il meteo sembrano volerle rendere secche e screpolate. Il segreto per averle al top ce lo svela Jennifer Aniston. A quanto pare, infatti, la bellissima attrice utilizza un balsamo che promette di renderle perfette e di proteggerle anche dal sole. A rivelarlo – spiega People – è stata lei stessa in un video realizzato per Harper’s Bazaar UK, in cui mostra “Cosa c’è davvero nel suo beauty case”. E tra i prodotti spunta il balsamo labbra in stick di Elizabeth Arden Eight Hour Lip Protectant, ricco di ingredienti favolosi e applicabile prima del rossetto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jennifer Aniston ha svelato il suo mai più senza: un lip balm con vitamina E da indossare sulle labbra da mattina a sera

