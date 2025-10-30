Giornata di ottavi di finale alla Paris La Défense Arena, la nuova casa del Masters1000 nella capitale francese. Campi tutti da interpretare in questo torneo, con una superficie indoor che può essere letta diversamente a seconda anche del degrado delle palline. Richiesta, quindi, grande capacità di adattamento per coloro che vorranno lo scettro. In casa Italia sono due i rappresentanti, ovvero Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il pusterese (n.2 del mondo) non si è fatto cogliere di sorpresa dal belga Zizou Bergs e, contrariamente al suo grande rivale Carlos Alcaraz, si è imposto con agio. Una prestazione convincente dell’azzurro, in cerca ancora del miglior feeling nel contesto descritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner vuol sfatare il tabù a Parigi, Lorenzo Sonego tenta l’impresa contro Medvedev